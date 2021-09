Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres Découvrez les réserves de l’écomusée Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

### Partez à la découverte des collections de Marquèze ! Guidés parmi les 800 m² de réserves où se répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues de fête ou encore les outils de gemmage, profitez d’une déambulation parmi les rayonnages abritant des dizaines de milliers d’objets.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous à l’accueil du pavillon de l’écomusée.

