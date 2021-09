Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Découvrez les réalisations de Marx Dormoy quand il fut maire de Montluçon Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon, le dimanche 19 septembre à 14:30

Présentation des réalisations municipales de Marx Dormoy quand il fut maire de Montluçon de 1926 à 1940 avant d’être emprisonné puis exécuté par des fascistes en 1941. Les créations municipales de Marx Dormoy. Montluçon place Hôtel de Ville Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

