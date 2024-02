Découvrez les prototypes de la recherche scientifique en Bretagne Bibliothèque universitaire Centre Rennes, lundi 18 mars 2024.

L’exposition « Prototypes, territoire de recherche et de savoir-faire » vous invite à explorer la recherche scientifique actuelle et passée 15 février – 18 mars 1

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre

Du 2024-02-15 08:45 au 2024-03-18 18:30.

Que se cache-t-il derrière ce premier exemplaire, cet objet éphémère destiné à répondre à un besoin de recherche ou de société ?

L’exposition Prototypes, territoire de recherche et de savoir-faire vous invite à explorer la recherche scientifique actuelle et passée en Bretagne

Plus d’infos sur : https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/exposition-prototypes-0

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400

Rodrig MBock