Découvrez les plantes médicinales La Lucerne-d’Outremer, 23 avril 2022, La Lucerne-d'Outremer.

Découvrez les plantes médicinales La Lucerne-d’Outremer

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 12:00:00

La Lucerne-d’Outremer Manche

Découvrez les plantes médicinales autour de l’abbaye avec Linda d’Epic’ et Simple de Echantillon savoureux dans le but de les peindre à l’encre et aquarelle en deuxième partie de journée, avec Maud Hortala.

Sur réservation en ligne sur :

https://www.helloasso.com/associations/echantillons-savoureux/evenements/decouverte-des-plantes-medicinales

