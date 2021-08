Découvrez les peintures murales de l’église Église paroissiale Saint-Martin, 18 septembre 2021, Bouxières-aux-Dames.

Découvrez les peintures murales de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église paroissiale Saint-Martin

Le décor couvre la voûte et les trois murs du chœur de Saint-Martin, datant du XVe siècle et classé au titre des Monuments historiques en 2015. On y retrouve une iconographie traditionnelle de la fin du Moyen Âge mais également des figures rares et propres à la ville de Bouxières-aux-Dames. Certains personnages gardent, malgré tout, leurs mystères. La restauration de ces peintures murales confirme que la ville possède un ensemble pictural exceptionnel d'un intérêt majeur pour l'histoire de l'art médiévale et le patrimoine culturel lorrain.

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 15 à 20 personnes maximum.

Église paroissiale Saint-Martin 1 rue de la Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00