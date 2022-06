Découvrez les papillons de nuits près de chez vous Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Initiez-vous à la reconnaissance des papillons de nuit lors d’une sortie avec le Gretia, partenaire de l’Atlas de la biodiversité. Evénement gratuit, sans inscription. Lundi 18 juillet 2022 – 22h15 – Ferme du Rivage +33 2 23 23 51 14 Initiez-vous à la reconnaissance des papillons de nuit lors d’une sortie avec le Gretia, partenaire de l’Atlas de la biodiversité. Evénement gratuit, sans inscription. Lundi 18 juillet 2022 – 22h15 – Ferme du Rivage Le Minihic-sur-Rance

