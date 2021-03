Juvaincourt Juvaincourt Juvaincourt, Vosges DÉCOUVREZ LES OISEAUX DU VERGERS Juvaincourt Catégories d’évènement: Juvaincourt

Vosges

DÉCOUVREZ LES OISEAUX DU VERGERS, 17 avril 2021-17 avril 2021, Juvaincourt. DÉCOUVREZ LES OISEAUX DU VERGERS 2021-04-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-04-17 11:30:00 11:30:00 rue de l’étang – Verger pédagogique près du Cimetière

Juvaincourt Vosges Juvaincourt Découverte des oiseaux qui peuplent nos vergers. Observation aux jumelles et écoute des chants animée par l’association Hirrus.

Rendez vous au verger pédagogique

Réservation obligatoire association.hirrus@orange.fr association.hirrus@orange.fr +33 6 75 31 79 69 http://www.association-hirrus.fr/ Découverte des oiseaux qui peuplent nos vergers. Observation aux jumelles et écoute des chants animée par l’association Hirrus.

Rendez vous au verger pédagogique

Réservation obligatoire association.hirrus@orange.fr Association HIRRUS

Détails Catégories d’évènement: Juvaincourt, Vosges Autres Lieu Juvaincourt Adresse rue de l'étang - Verger pédagogique près du Cimetière Ville Juvaincourt