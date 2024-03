Découvrez les oiseaux du Bois de Vincennes, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 09 juin 2024

de 09h30 à 12h30

Le dimanche 21 avril 2024

de 09h30 à 12h30

Le dimanche 31 mars 2024

de 09h30 à 12h30

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

De 8,90 à 13,90 euros.

Venez découvrir une grande variété d’oiseaux vivant à deux pas de la ville et apprendre à mieux les connaître et distinguer leurs chants et cris.

Au fil de cette jolie balade matinale le long de la petite rivière de Gravelle, des sous-bois et prairies jusqu’au lac des Minimes, vous découvrirez que de nombreux oiseaux vivent tout près de la ville à la faveur de cet espace de nature préservé.

En les observant aux jumelles, à la longue-vue ou à l’oeil nu, vous apprendrez à les distinguer, les nommer et les connaître. Mésanges, rouge-gorge, troglodyte, pouillot véloce, perruches à collier, pics ou faucons crécerelles vous feront ainsi découvrir leurs vocalises les plus variées.

Vous pourrez ensuite observer différents oiseaux d’eau et, avec un peu de chance, des espèces migratrices rares dans notre région. En chemin, nous évoquerons la cohabitation de plus en plus difficile de l’Homme avec les autres espèces vivantes et le déclin inquiétant des oiseaux, constatable ici comme ailleurs.

> Kilométrage : 4 km

> Dès 8 ans

> Accessible aux handicapés : Non

> Accessible en transport en commun : Oui

> Matériel nécessaire : des jumelles (prêt possible) et des vêtements très chauds. ).Pas d’annulation des sorties en cas de météo défavorable. Se vêtir en conséquence.

> Pique-nique à apporter : Non

Richard, votre accompagnateur, est passionné par la nature et la vie sauvage depuis l’enfance et travaille comme guide naturaliste et accompagnateur en montagne depuis une vingtaine d’années. Très concerné par la préservation de la nature et les actions de sensibilisation, il saura vous faire partager sa passion et sa connaissance des plantes, des oiseaux ou des insectes avec simplicité, pédagogie et humour.

Le point de RDV précis vous sera communiqué dans la pièce jointe de votre email de confirmation de réservation.

Le lieu précis du rendez vous sera indiqué sur votre billet

