DÉCOUVREZ LES OISEAUX DE NOS CAMPAGNES Pont-sur-Madon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pont-sur-Madon.

DÉCOUVREZ LES OISEAUX DE NOS CAMPAGNES 2021-07-10 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-10 11:30:00 11:30:00

Pont-sur-Madon Vosges Pont-sur-Madon

Découverte des oiseaux qui peuplent nos campagnes par l’association HIRRUS.

Devenez spécialiste de la faune et de la flore locale. Au travers d’une balade venez découvrir les oiseaux qui peuplent nos campagnes, nos villages. Apprenez à les identifier, à les observer et à les écouter.

Lieu de rendez vous Mairie

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs

Association HIRRUS