Apprendre à reconnaître les oiseaux qui peuplent nos campagnes, nos jardins, nos rivières, c’est donc le but de cette animation qui se déroulera sous la forme d’une balade dans le village de Bouxières-au-bois.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription auprès d’Aurélie AUBRY au 06 75 31 79 69 ou au association.hirrus@orange.fr association.hirrus@orange.fr +33 6 75 31 79 69 http://www.association-hirrus.fr/ Association HIRRUS

