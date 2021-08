Lichtenberg Château de Lichtenberg Bas-Rhin, Lichtenberg Découvrez les mystères de Lichtenberg Château de Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découvrez les mystères de Lichtenberg Château de Lichtenberg, 18 septembre 2021, Lichtenberg. Découvrez les mystères de Lichtenberg

le samedi 18 septembre à Château de Lichtenberg Entrée libre. Gratuit.

Le château de Lichtenberg reste l’une des plus belles ruines des châteaux vosgiens. Découvrez, accompagné d’un guide, les histoires et les légendes du site… Château de Lichtenberg Château de Lichtenberg, 67340 Lichtenberg Lichtenberg Bas-Rhin

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

