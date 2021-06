Découvrez les mystères de la police scientifique ! Musée de la préfecture de police, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Découvrez les mystères de la police scientifique !

le samedi 3 juillet à Musée de la préfecture de police

Venez découvrir les coulisses de la police technique et scientifique (PTS) ! Avec la série _Les Experts_ dans les années 2000, la PTS a été propulsée au-devant de la scène médiatique. Ses métiers suscitent curiosité et fascination même si pour le grand public, ces réalités professionnelles restent une énigme ! Armés de leurs mallettes d’outils spécialisés, les techniciens de la PTS s’emploient à faire parler les scènes de crime et participent activement à la manifestation de la vérité. Aujourd’hui, de nouvelles méthodes rendent possible un meilleur traitement des traces et indices. Afin de mieux appréhender la PTS actuelle, cette conférence met en avant les grands hommes de l’histoire de la police scientifique et son évolution.

Entrée libre, sur inscription, places limitées à 30

Conférence sur l’histoire de la police technique et scientifique

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris



