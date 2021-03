Nancy Depuis chez vous ! Meurthe-et-Moselle, Nancy Découvrez les métiers du numérique avec Epitech ! Depuis chez vous ! Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Découvrez les métiers du numérique avec Epitech ! Depuis chez vous !, 23 mars 2021-23 mars 2021, Nancy. Découvrez les métiers du numérique avec Epitech !

Depuis chez vous !, le mardi 23 mars à 18:30

RENDEZ-VOUS 100% VIRTUEL Participez à notre conférence sur les métiers du numérique, et découvrez :

– les domaines dans lesquels il est possible de les exercer

– les débouchés possibles

– les manières d’intégrer ce secteur Cette intervention sera animée par Marine Larose, chargée de communication, et Morgane Heudelot, étudiante Epitech Nancy promo 2023. Conférence animée sur la plateforme Discord

Gratuit, sur inscription

Découvrez les métiers du numérique et leurs débouchés ! Depuis chez vous ! 80 Rue Saint Georges 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T18:30:00 2021-03-23T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Depuis chez vous ! Adresse 80 Rue Saint Georges 54000 Nancy Ville Nancy