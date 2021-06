Découvrez les métiers de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique Cité des Sciences et de l’Industrie, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

le jeudi 24 juin à Cité des Sciences et de l’Industrie

Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique ? Rencontrez des professionnels qui vous feront découvrir la diversité et la richesse de ces métiers en lien avec la recherche et l’innovation, grâce au témoignage des professionnels de Immersive Learning Lab et du Laboratoire des Usages en Technologies d’Information Numériques situé à la Cité des sciences et de l’industrie. **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Metiers – emploi – formation **Activités**: Atelier [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/)

Cité des Sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris



