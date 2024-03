Découvrez les métiers de la restauration Lycée Pré de Cordy Sarlat-la-Canéda, samedi 16 mars 2024.

Découvrez les métiers de la restauration au travers de notre école hôtelière du lycée Pré de Cordy. Quelque soit votre âge et votre niveau, venez apprendre ou vous perfectionner sur des métiers passions et porteurs d’avenir ! Vous rencontrerez nos enseignants et formateurs et serez enchanté par notre restaurant d’application, nos outils pédagogiques et nos opportunités de développement !

Lycée Pré de Cordy 5 avenue Joséphine Baker 24200 Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Lycée Pré de Cordy – École hôtelière