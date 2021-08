Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux, Gironde Découvrez les métiers de la Justice Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Le tribunal judiciaire de Bordeaux propose diverses visites et animations, à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Simulation d’audience, concours d’éloquence, jeu de rôles, expositions, forum des métiers… afin de vous faire découvrir la richesse architecturale du site et les différents aspects des métiers de la justice.

Gratuit. Dans la limite des jauges sanitaires.

