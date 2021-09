Médréac Mégalithes de Lampouy - Médréac Ille-et-Vilaine, Médréac Découvrez les mégalithes de Lampouy, à Médréac Mégalithes de Lampouy – Médréac Médréac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Offrez-vous un voyage dans le temps et partez à la découverte des alignements mégalithiques de Lampouy. Classés à l’inventaire des monuments historiques, ces menhirs ne vous laisseront pas indifférents et votre guide vous contera leurs légendes. _Privilégier chaussures adéquates pour une balade nature (baskets, chaussures de randonnées). Non accessible en poussette, merci de privilégier le porte-bébé._

Entrée gratuite sur inscription auprès de l’Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

