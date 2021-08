Découvrez les marques françaises en modèles réduits Le Grand Atelier, 18 septembre 2021, Châtellerault.

Découvrez les marques françaises en modèles réduits

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Grand Atelier

### Monsieur François ROBIN et Les Éditions « LE GARAGE passion et collection », en partenariat avec le Grand Atelier, vous proposent une SÉANCE DE DÉDICACES de son livre de collection : « L’AUTOMOBILE RACONTÉE PAR LES JOUETS ». Un livre unique en son genre et un musée passionnant qui se découvre au lecteur à chaque page. Dans ce livre, près de 250 photos originales vont faire rêver les enfants d’hier tout comme ceux d’aujourd’hui, qu’ils soient amoureux de l’automobile ou des beaux objets. Les commentaires qui accompagnent les illustrations, détaillent les véhicules présentés et précisent l’histoire de ces constructeurs, entrepreneurs et inventeurs de génie qui, depuis les débuts de l’automobile et tout au long du XXe siècle, ont contribué à façonner nos voitures actuelles. Cet ouvrage luxueux attisera la passion des collectionneurs de petites et grandes voitures.

Gratuit. Entrée libre (dernière entrée à 18h30).

Monsieur François Robin et Les Éditions « LE GARAGE passion et collection » vous proposent une SÉANCE DE DÉDICACE de son livre : « L’AUTOMOBILE RACONTÉE PAR LES JOUETS ».

Le Grand Atelier Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00