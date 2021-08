Villemereuil Château de Villemereuil Aube, Villemereuil Découvrez les magnifiques extérieurs du château Château de Villemereuil Villemereuil Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Villemereuil Gratuit. Entrée libre.

Les propriétaires du château vous invitent à vous plonger dans l’histoire de l’édifice et de la famille de Villemereuil. Les visites commentées se suivront lors des créneaux d’ouverture au public. Château de Villemereuil Le château, 10800 Villemereuil Villemereuil Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

