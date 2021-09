Angoulême L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême, Charente Découvrez les magasins patrimoniaux et les coulisses de l’Alpha L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Découvrez les magasins patrimoniaux et les coulisses de l’Alpha L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême, 18 septembre 2021, Angoulême. Découvrez les magasins patrimoniaux et les coulisses de l’Alpha

le samedi 18 septembre à L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Visite des magasins patrimoniaux et des coulisses de L’Alpha, présentation des œuvres du fonds. L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Adresse 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême