Découvrez les machines de siège au Moyen Âge : le trébuchet Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Taillebourg

### Assistez à la présentation de la reconstitution d’un trébuchet par P. Texier et à une démonstration de tir de « boulets ». Le Trébuchet est une machine de siège utilisée du XIIe au XVIe siècle, il constitua une importante avancée dans l’art de la guerre au Moyen Âge. Des projectiles (boulets) pesant jusqu’à 140 kg pouvaient être lancés à plus de 200 m avec une grande précision. A partir d’une reconstitution et des panneaux pédagogiques, vous pourrez découvrir les particularités techniques de cet engin et réaliser des tirs avec divers types de « boulets ».

Gratuit. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoires (personnes de plus de 18 ans). Évènement en extérieur. Horaires de tir annoncées sur place.

Château de Taillebourg 34 rue Aliénor d’Aquitaine, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime



