Moulin de Noès, le dimanche 19 septembre à 11:00 Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Durée : 1h.

Un rendez-vous entre Histoire et histoires… Les lavandières se racontent pour le plaisir de tous dans le cadre bucolique du Moulin de Noès. Avec la participation de l’association O Sol du Portugal. Moulin de Noès 46, rue de Laurenson 33600 Pessac Pessac Le Monteil Gironde

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

