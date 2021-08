Vicq-sur-Gartempe Château de La Brosse Vicq-sur-Gartempe, Vienne Découvrez les jardins du château Château de La Brosse Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

### A l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir librement ce site et profiter du calme de ses jardins. Une boutique bio vous attend sur place pour compléter ce moment de quiétude. Construit en 1532, le Château de la Brosse est un des fiefs de la Roche-Posay et d’Angles-sur-l’Anglin, situé au cœur de la Vallée de la Gartempe, à Vicq-sur-Gartempe.

Gratuit. Entrée libre. Masques obligatoires. Distanciation d’un mètre. Pass Sanitaire obligatoire.

Château de La Brosse 2 Lieu dit La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

