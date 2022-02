Découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Médiathèque José Cabanis, 15 mars 2022, Toulouse. Découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique

Médiathèque José Cabanis, le mardi 15 mars à 15:00

Mercredi 9 mars De 15h à 17h en continu, découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Et aussi : > Une playlist de nos coups de cœur Jeune public vous a été concocté par les bibliothécaires jeunesse, rendez-vous sur l’explorateur musical : Bibliozik : Playlists > Des sélections musique à écouter sur place ou à emprunter sur les pôles jeunesse et les pôle Musique durant le temps fort ! Et c’est les enfants qui choisissent la musique pour le pôle jeunesse, tous les après-midi du temps fort, dès 15h ! Mercredi 9 mars De 15h à 17h en continu, découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Et aussi : > Une playlist de nos coups de cœur Jeune public vous a été concocté pa Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T15:00:00 2022-03-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Médiathèque José Cabanis 2022-03-15 was last modified: by Découvrez les instruments « enfants » proposé au prêt par le pôle Musique Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 15 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne