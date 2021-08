Saint-Macaire Commune de Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire Découvrez les imachinasons à la chapelle des Ursulines Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Saint-Macaire

### Visite guidée par Patrick Deletrez de ses New Imachinasons à la chapelle des Ursulines. Ce sont des machines élaborées à partir de matériaux, rebus, éléménts incomplets, objets obsolètes. Des machines bruitales et brutales dans la recherche et les formes tourmentées, où la matière s’oppose aux mouvements. Ce sont des ambiances improbables dans lesquelles nous emmène l’artiste, dans son univers fait de sons, de lumières et de jeux d’ombres où chacun y ressent sa propre perception.

Gratuit. Renseignements auprès de M. Patrick Deletrez. RDV : chapelle des Ursulines (à côté de la maison de retraite).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

