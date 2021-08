Chazelles Grottes du Queroy Charente, Chazelles Découvrez les grottes naturelles du Quéroy Grottes du Queroy Chazelles Catégories d’évènement: Charente

Chazelles

Découvrez les grottes naturelles du Quéroy Grottes du Queroy, 18 septembre 2021, Chazelles. Découvrez les grottes naturelles du Quéroy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grottes du Queroy Gratuit. Tarif 5.50 €. Port du masque obligatoire. Respect des jauges selon protocole sanitaire.

Visites guidées des grottes naturelles du Quéroy à Chazelles. Grottes du Queroy Impasse des grottes, 16380 Chazelles Chazelles Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Chazelles Autres Lieu Grottes du Queroy Adresse Impasse des grottes, 16380 Chazelles Ville Chazelles lieuville Grottes du Queroy Chazelles