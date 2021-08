Lussac-les-Châteaux Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Découvrez les grottes des Fadets et de l’Ermitage Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Découvrez les grottes des Fadets et de l'Ermitage Musée de la Préhistoire, 18 septembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Préhistoire

### Tout au long des deux journées, des visites guidées seront proposées pour vous faire découvrir les grottes situées au bord de l’étang de Lussac-les-Châteaux. Explorez la grotte des Fadets, occupées par les magdaléniens qui ont laissés de nombreuses pierres gravées dont une partie est exposée dans le musée. Et percez les mystères de Néandertal avec l’abri-sous-roche de l’Ermitage.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

