du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site des grottes de Saint-Antoine Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous Allée des Grottes de Saint-Antoine, accueil au 41 avenue Michelet-Brive.

Visites guidées du Site de Saint-Antoine et de la maison Saint-Yves (actuel Lycée Bahuet) assurées par les Frères Franciscains et les étudiants de BTS Tourisme du Lycée Bahuet et leurs enseignants. Site des grottes de Saint-Antoine 41 Avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde La Madeleine Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

