### Comprenez la problématique de défense de la rade l’île d’Aix avec, notamment, le fort Boyard. La commune de Saint-Georges d’Oléron vous invite à participer à cette visite en compagnie du guide historien Philippe Lafon. La problématique de défense de la rade l’île d’Aix, le contexte historique de la construction des forts échelonnés le long des côtes de Saintonge vous seront expliqués. L’histoire de la construction du fort Boyard et la typologie des autres forts du XIXe siècle seront abordées dans le détail. Grâce à l’ouverture exceptionnelle de l’un d’entre eux, on pourra profiter d’une magnifique vue panoramique sur les îles et la côte afin de mieux appréhender le passé militaire de notre région.

Gratuit. Entrée libre.

