Parvis des Halles, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Réservation recommandée. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Partez à la découverte de la partie Nord de la muraille qui protégeait la cité de Thouars du XIIe au XVIe siècles, accompagnés du club archéologie du CSC du Thouarsais. Parvis des Halles Place Lavault, 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

