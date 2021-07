Découvrez les expositions du moulin Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre, 18 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre

### Visitez un Moulin à « tan » datant du XIe siècle, devenu moulin à grain au début du XVIIIe siècle, et couplé d’une minoterie classée à l’inventaire des Monuments historiques. Vous pourrez visiter deux salles d’exposition permanentes : la collection de géologie, et le musée de la Rosière ( tradition célèbrant un mariage civil et religieux ). Deux salles temporaires représenteront « Silence ça tourne », une exposition sur un film tourné à La Mothe dans les années 1960, et « Les Mothais parlent aux Mothais », une collection de plus de 100 TSF.

2,50 € adulte. 1€ enfant jusqu’à 12 ans.

Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16 rue du Pont l’Abbé, 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00