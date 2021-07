Brantôme Abbaye de Brantôme Brantôme, Dordogne Découvrez les différents lieux de l’abbaye Abbaye de Brantôme Brantôme Catégories d’évènement: Brantôme

Dordogne

Découvrez les différents lieux de l’abbaye Abbaye de Brantôme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brantôme. Découvrez les différents lieux de l’abbaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Brantôme 4€ (visite libre ou guidée). 25 personnes maximum pour les grottes et l’hostellerie. 15 personnes maximum pour l’église et les clochers.

Venez découvrir les grottes de l’abbaye, l’église et son clocher campanile, ainsi que l’ancienne hostellerie des pélerins. Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme Brantôme Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

