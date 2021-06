Domgermain Église Saint-Maurice Domgermain, Meurthe-et-Moselle Découvrez les différents jeux de l’orgue et apprenez son fonctionnement ! Église Saint-Maurice Domgermain Catégories d’évènement: Domgermain

Meurthe-et-Moselle

Découvrez les différents jeux de l’orgue et apprenez son fonctionnement ! Église Saint-Maurice, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Domgermain. Découvrez les différents jeux de l’orgue et apprenez son fonctionnement !

Église Saint-Maurice, le samedi 18 septembre à 14:30

### Pour les Journées européennes du patrimoine, venez assister à un concert d’orgue commenté ! En entrant dans l’église par le portail principal du parvis, nous passons dans un tambour qui n’est autre que le support de l’orgue historique de Charles Cachet, construit en 1720. Ce magnifique orgue a été vendu à la commune par le Couvent des Cordeliers de Toul, le 22 mai 1793. C’est la restauration effectuée par Didier Chanon, en 1994, qui a redonné à l’orgue ses sonorités exceptionnelles.

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez assister à un concert d’orgue commenté ! Église Saint-Maurice Rue de l’église, 54119 Domgermain Domgermain Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Domgermain, Meurthe-et-Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Maurice Adresse Rue de l'église, 54119 Domgermain Ville Domgermain lieuville Église Saint-Maurice Domgermain