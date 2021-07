Samadet Musée départemental de la faïence et des arts de la table Landes, Samadet Découvrez les décors riches et colorés des faïences Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet Catégories d’évènement: Landes

### Visitez librement le musée et découvrez les collections exposées en permanence et l’exposition « Festins Littéraires Chap II » de Charles Roux. Amenez vos écouteurs et votre smartphone ou votre tablette ! Un parcours de visite numérique audioguidé des 2 premières salles est disponible au téléchargement sur l’application « GUIDIGO » : cliquez sur le lien [[https://bit.ly/3hI6eno](https://bit.ly/3hI6eno)](https://bit.ly/3hI6eno).

Gratuit. Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires).

