### Venez découvrir l’histoire(s) et les coulisses de ce lieu mythique, labellisé architecture contemporaine remarquable et réhabilité par l’architecte Christophe Hutin en 2018. Inaugurée en 1968, la Salle des Fêtes accueille les troupes de théâtre, les galas de danse, les concerts de groupes locaux et internationaux : Noir Désir, Iggy Pop…

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Début des visites avec l’équipe de la Salle des Fêtes : 10h30. Ouverture au public : 10h – 13h.

