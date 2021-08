Wassy Hôtel de ville Haute-Marne, Wassy Découvrez les coulisses de ce lieu de pouvoir Hôtel de ville Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

### La mairie abrite plusieurs œuvres telles que l’horloge astronomique de Pernot ou le buste de Bismarck sculpté par Camille Claudel ainsi que de nombreux tableaux (Pernot, Calvès…), venez les découvrir. Vous pourrez également observer des inscriptions à l’arrière de la façade de l’Hôtel de Ville, rue du Général-Rignoux, qui rappellent la présence de prisonniers dans ces lieux.

Gratuit. Entrée libre.

