### Visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat autour des couleurs et matériaux utilisés dans le bourg, bénéficiant de la protection « Site Patrimonial Remarquable » grâce à son architecture préservée. Dans le cadre du Mois de l’architecture organisé par la Ville de St-Léonard-de-Noblat, le Pays d’art et d’histoire propose une visite du bourg autour des couleurs et matériaux : pans de bois, nuances des pierres (du doré du gneiss aux beiges rosés et gris du granit), ferronneries du XVIIIe siècle, vestiges de polychromies médiévales disséminées sur les façades des maisons…. Le guide-conférencier vous dévoilera ces multiples détails, mais aussi des exemples de restaurations avec leurs polychromies actuelles, huisseries et matériaux s’intégrant dans la continuité de l’architecture traditionnelle afin de préserver l’unité architecturale faisant la valeur de ce Site Patrimonial Remarquable (et donc protégé). [www.pahmontsetbarrages.fr](https://www.pahmontsetbarrages.fr/)

Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées (25). Tout public (familles). RDV à l’Office de Tourisme à 10h. Durée 1h30-2h.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

