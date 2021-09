Découvrez les corsaires ou pirates basques Villa Ducontenia, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Découvrez les corsaires ou pirates basques

Villa Ducontenia, le samedi 18 septembre à 15:00

### Aventuriers, boucaniers, flibustiers, corsaires et même pirates, tous répondent à une terminologie distincte et à des codes (coutumes, règles démocratiques, utopie, folie, mort violente précoce). En compagnie de Pettan Harriague, retrouvez l’Histoire des marins basques à travers les âges et les portraits de Michel le Basque, Grammont, Ducasse et Lafitte.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité.

Villa Ducontenia 12 avenue André Ithurralde, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques



