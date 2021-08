Découvrez les collections du musée du chemin de fer HistoRail – Musée du chemin de fer, 17 septembre 2021, Saint-Léonard-de-Noblat.

### Découvrez les différents métiers de cheminots au travers d’une scénographie spécifique. Les boiseries sauvegardées de la gare des Bénédictins seront mises à l’honneur. **Opération restauration des boiseries art-déco sauvegardées et qui seront réinstallées à leur gare d’origine : les Bénédictins à Limoges.** L’association gestionnaire du musée HistoRail a été créé en 1987 sur l’initiative de 2 associations, l’une ferroviaire , l’Association des Modélistes Cheminots de Limoges (AMCL) crée en 1972, l’autre l’Association Limousine des Amis du Chemin de Fer ( ALACF) crée en 1980 par un cheminot et comprenant de nombreux cheminots actifs et retraités. Basée à Saint-Léonard de Noblat pour des motifs logistiques, elle s’est installée dans une ancienne manufacture de chaussures, créée dans les années 1880, avec l’arrivée du chemin de fer à Saint-Léonard de Noblat, dès 1881. Ayant reçu l’accord d’André Guicharnaud, directeur régional de SNCF, nous avons été considérés par énormément de cheminots comme « leur » musée. Des anciens apprentis devenus cadres, en retraite, nous ont ouvert leurs multiples réseaux, beaucoup de dépôts et de la voie. Nous avons été « envahis » de matériels multiples dès 1987 et les années suivantes. Nous recevons encore du matériel chaque année. Nous avons aussi reçu des accords pour allée récupérer officiellement du matériel moteur, de gare et lignes désaffectées. Enfin, SNCF nous a ouvert la liste de ses fournisseurs principaux qui ont immédiatement répondu positivement par des dons en nature. Depuis 34 ans, tous les travaux sont réalisés bénévolement : en nature, en prestations, par les entreprises et les personnes physiques. Le bâtiment est privé et nous recevons des subventions de fonctionnement de la part de collectivités locale et territoriale, et de SNCF Mécénat. Les collections – La visite guidée. Profitant des 3 confinements, et malgré les difficultés pour se rendre sur le site, les bénévoles ont entrepris un programme de travaux lourds depuis 2020 que ce soit en extérieurs que dans les salles. La suppression des haies a ainsi apporté plus de clarté dans les collections extérieures. HistoRail a modifié ses collections dans ses 2 salles, pour plus de visibilité, ayant accru ses zones de réserves. Dans ses 2 salles et extérieurs sont présentés au travers d’une scénographie spécifique depuis son ouverture, en 1988, dite d’interprétation du patrimoine, sur l’exemple anglo-saxon, désormais pouvant être retenu dans les musées français . Le visiteur devient voyageur en prenant son billet à un authentique guichet de gare d’origine et fonctionnel, puis il commence sa visite dans un train virtuel qui va l’emmener à la découverte des différents métiers de cheminots nécessaires au voyage, accompagné par la sonnerie d’une cloche de quai et une sonorisation d’ambiance ferroviaire. La visite guidée commence. Tout d’abord comment son train est-il tracté ? L’accord initial avec SNCF étant exclusivement porté sur la traction électrique, nous avons les collections adéquates et fonctionnelles : pantographe, simulateurs de conduite ( années 1970), cabine de BB4600, etc. Puis c’est la découverte de maquettes : dépôt vapeur de Cherbourg (HO au 1/87ème), la ligne simplifiée de Limoges – Paris et la bifurcation vers Saint-Léonard de Noblat ( réaliste) en HO, TCO de Saint-Sulpice-Laurière et panneaux de simulation pour la formation de l’ex poste K et d’une voie banalisée. Des vitrines présentent des objets selon le thème de l’année, et en permanence des réalisations d’apprentis SNCF, pour montrer la grande importance et saluer le rôle des apprentis dans SNCF mais aussi au musée HistoRail. Enfin, une maquette au 1/22,5ème présente les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne ( CDHV), qui, dès leur ouverture en 1911, ont adopté les 10 000V alternatifs, apportant aussi l’électricité dans les villages traversés et contribuant ainsi à la modernisation des zones rurales, tout comme le chemin de fer depuis son origine. C’est aussi un rappel au village martyr d’Oradour-sur-Glane qui a encore les installations complètes. Dans la salle n°2, sous cette première salle, se trouve tout naturellement la « Traversothèque », la voie ferrée étant sous le train. On entre dans le domaine complexe de la pose de la voie ferrée, indispensable aux trains et bien antérieure à l’arrivée de la locomotive vapeur. Deux réseaux en O ( échelle 1/43,5 ème) complètent la visite des salles avec un aspect ludique mais aussi historique : l’Orient-Express, le Train Bleu, les trains jouets, etc. Petit et grands adorent ce moment commun et convivial. Au passage entre les 2 salles, la visite des extérieurs permet de découvrir des signaux, le crocodile, une draisine, le premier locotrateur Gaston Moyse qui permet de rappeler l’importance de l’apport de l’armée américaine en 1917-1918, car une partie de ce locotracteur utilise un moteur Ford et d’autres pièces de guerre ! Beaucoup d’autres pièces réelles sont présentées le long de ce parcours initiatique. Grâce à la particularité du musée HistoRail qui a privilégié la traction électrique depuis sa création, les 40 ans du TGV seront célébrées particulièrement par des panneaux explicatifs et maquettes. Les boiseries art-déco de la gare des Bénédictins , sauvegardées depuis 1978 et conservées pendant 32 ans par HistoRail, seront mises à l’honneur au travers de photos, car elles seront présentées exceptionnellement dans l’entreprise Blanchon qui a la responsabilité de la restauration durant ces JEP. Les visiteurs, devenus le temps de la visite des voyageurs, petits et grands, historiens, amateurs, modélistes, ou tout autre, peuvent découvrir ou redécouvrir les aspects multiples du chemin de fer, qui a modelé profondément nos sociétés modernes et qui continent toujours à y contribuer. Nos guides, cheminots ou non, apportent transmettent leurs connaissances avec passion. Opération financement participatif pour la restauration des boiseries qui seront réinstallées dans leur gare d’origine, les Bénédictins à Limoges.

Entrée gratuite. Durée de la visite 1h30. Départ de la visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30. Réservation très conseillée. Maximum 20 personnes par visite.Réservation très conseillée. Maximum 20 personnes par visite.

HistoRail – Musée du chemin de fer 20 bis, rue de Beaufort 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00