Découvrez les bienfaits de la sophrologie Vielle-Aure, 22 décembre 2021, Vielle-Aure.

Découvrez les bienfaits de la sophrologie Salle de danse Chemin de Bouris^p Vielle-Aure

2021-12-22 – 2021-12-22 Salle de danse Chemin de Bouris^p

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées Vielle-Aure

On chasse ses peurs, on s’apaise en attendant le Père Noël!

Renseignements et inscriptions au 06 26 05 42 70

Offrez-vous 1 h de partage avec votre enfant lors d’une séance SOPHRO-LUDIQUE pour les 4/6 ans accompagné d’un adulte.

+33 6 26 05 42 70

