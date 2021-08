Fregimont Église Sainte-Raffine de Gaujac Frégimont, Lot-et-Garonne Découvrez les balades de Sainte-Raffine Église Sainte-Raffine de Gaujac Fregimont Catégories d’évènement: Frégimont

Lot-et-Garonne

Découvrez les balades de Sainte-Raffine Église Sainte-Raffine de Gaujac, 18 septembre 2021, Fregimont. Découvrez les balades de Sainte-Raffine

Église Sainte-Raffine de Gaujac, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Circuit libre d’accès (carte sur place).

Les Amis de Sainte-Raffine vous accueillent pour vous présenter les Balades de Sainte-Raffine sur site autour d’un bon café. Le circuit est en libre accès tout le week-end. Église Sainte-Raffine de Gaujac 75, Chemin du Peryot de l’Homme 47360 Fregimont Fregimont As Alots Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

