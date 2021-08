Haguenau Musée Alsacien Bas-Rhin, Haguenau Découvrez les arts et traditions populaires en visitant librement le musée Musée Alsacien Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Alsacien

### Installé dans l’ancienne chancellerie médiévale, visitez le Musée Alsacien de Haguenau et découvrez ses collections. Ce musée possède une collection importante d’objets utilitaires et décoratifs qui témoignent de l’art de vivre en Alsace depuis le début du XIXe siècle.

Gratuit. Entrée libre, tous publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Musée Alsacien Adresse 1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau Ville Haguenau lieuville Musée Alsacien Haguenau