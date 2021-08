Pessac Château de Cazalet Gironde, Pessac Découvrez les artistes de Cazalet Château de Cazalet Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Découvrez les artistes de Cazalet Château de Cazalet, 19 septembre 2021, Pessac. Découvrez les artistes de Cazalet

Château de Cazalet, le dimanche 19 septembre à 09:30 Gratuit. Entrée par le perron du château.

Les artistes pessacais s’exposent. Une occasion d’évoquer l’histoire du domaine. Château de Cazalet avenue de Beutre, 33600 Pessac Pessac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

