Eymoutiers Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers, Haute-Vienne Découvrez les artistes André Marfaing et Paul Rebeyrolle ! Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Catégories d’évènement: Eymoutiers

Haute-Vienne

Découvrez les artistes André Marfaing et Paul Rebeyrolle ! Espace Paul Rebeyrolle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Eymoutiers. Découvrez les artistes André Marfaing et Paul Rebeyrolle !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Paul Rebeyrolle

### Venez découvrir l’exposition temporaire consacrée au peintre André Marfaing et la collection permanente Paul Rebeyrolle. Vous pourrez également profiter de la projection du film _André Marfaing_ réalisé en 2007 par Marie Marfaing.

Gratuit. Entrée libre. Visite commentée le samedi et dimanche à 14h30. Durée du film : 33 min.

Venez découvrir l’exposition temporaire consacrée au peintre André Marfaing et la collection permanente Paul Rebeyrolle. Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers Eymoutiers Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eymoutiers, Haute-Vienne Autres Lieu Espace Paul Rebeyrolle Adresse Route de Nedde, 87120 Eymoutiers Ville Eymoutiers lieuville Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers