du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre Antique de Mandeure

Atelier tournage sur bois et corderie Chantier romain L’outil et la pierre Atelier de céramiste Atelier de perles de verre Démonstration de diverses activités artisanales du monde antique Théâtre Antique de Mandeure Rue du théâtre 25350 Mandeure Mandeure Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

