### Une (re)découverte des arènes de Dax, extérieure et intérieure. Les arènes, dessinées par Albert Pomade, ont été édifiées en 1913 sur un terrain rehaussé et réaménagé pour la circonstance : le parc Théodore Denis. Bâties en béton armé sur le modèle des arènes espagnoles, ces arènes mixtes pouvaient accueillir 5 500 places. Devenues trop exiguës, elles sont agrandies par rehaussement d’un niveau de gradins. Les nouvelles arènes de 8 000 places sont inaugurées en 1932. À découvrir : le patio de caballos et la chapelle des toreros.

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées.

