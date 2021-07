Rennes Archives Départementales d'Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes Découvrez les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Des visites originales pour découvrir le quotidien des agents et les secrets de ce grand bâtiment et quelques documents spectaculaires. Séances de drive-in sur écran géant sur le parking (dès 11h), visites commentées en extérieur et parcours de déambulation à l’intérieur des Archives. _Quantité de visiteurs par créneau : 30_ _Créneaux de visites : les 18 et 19 septembre 2021, dès 11h pour le drive-in , le bâtiment ouvrira ses portes à 13h30 à 18h, en continu_ _Durée de la visite : 45 minutes_ _Sans réservation_ _Quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture_ _Organisé par la Direction de la Culture et des Archives d’Ille-et-Vilaine_

