Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Crabes ? Ormeaux ? Bigorneaux ? Vers marins ? Qui se cachent sur notre plage ? C’est la question à élucider lors d’une balade, les yeux ouverts, à la recherche des petites bêtes. Une sortie gratuite, tout public, pour contribuer à l’inventaire de la faune et la flore et aider les élèves de l’Aire Marine Éducative de l’école « Les Embruns ». Animation gratuite, ouverte à toutes et tous.

Dès 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Prévoir les bottes et une tenue adaptée à la météo.

