Plouégat-Guérand Finistère Venez découvrir la médiation animale à la ferme du Poder, en compagnie de Véronique Jacq, professionnelle, et trois étudiantes du lycée de Suscinio.

Discussion sur les bienfaits de la médiation, ateliers avec les animaux, brossage, nourrissage.

