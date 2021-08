Découvrez les anciennes mines de cuivre accompagné d’un spécialiste Mines du Thillot, 18 septembre 2021, Le Thillot.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mines du Thillot

### Visites guidées des anciennes mines de cuivre du Thillot et ouverture exceptionnelle de la Galerie des Arts située sur le territoire de la commune de Fresse-sur-Moselle. La visite conduit les visiteurs dans des galeries creusées à différentes époques et permet de comprendre l’organisation du chantier minier, de suivre l’évolution des techniques de percement et d’observer du matériel de pompage resté en place depuis plus de deux siècles. Les nombreux vestiges de surface constituent un paysage minier typique. Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la « Galerie des Arts » sur le territoire de la commune de Fresse-sur-Moselle. La visite guidée permet de découvrir cette galerie de mine exceptionnelle, illustrative des débuts de l’utilisation de la poudre en mine. L’architecture de cette galerie témoigne des gestes des mineurs et a enregistré des traces d’outils remarquables. La galerie ayant été prolongée à plusieurs reprises entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les visiteurs découvriront sur les parois la démonstration chronologique en quatre phases des techniques successives. C’est pour ce motif qu’un classement au titre des Monuments historiques a été attribué à cette mine. L’accès à cette galerie se fera à pieds dans le cadre d’une marche en forêt d’environ 40 minutes avec dénivelé. Diverses animations seront proposées en complément : théâtre, jeux anciens pour les enfants, etc.

Gratuit. Réservation par téléphone indispensable. Nombre de place limité. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. Buvette et petite restauration sur place.

Mines du Thillot 47 rue de la Gare, 88160 Le Thillot Le Thillot Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00